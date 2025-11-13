Torcedores exibem faixa com recado a Neymar em frente ao CT do Santos: 'Vamos só jogar bola'

Diário do Nordeste
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:26)
Jogada
Legenda: O episódio ocorre após o comportamento do camisa 10 na derrota para o Flamengo, na última rodada do Brasileirão
Foto: Reprodução

Uma faixa com mensagem de cobrança dirigida a Neymar foi pendurada nesta quinta-feira (13), em frente ao CT Rei Pelé, onde o time profissional do Santos treina diariamente. A frase estampada dizia: “Neymar, vamos só jogar bola!”. A faixa foi fixada entre dois postes na esquina das avenidas Waldemar Leão e Rangel Pestana.

O episódio ocorre após o comportamento do camisa 10 na derrota para o Flamengo, na última rodada do Brasileirão, que vem repercutindo ao longo da semana. Durante o jogo, Neymar teria se irritado com companheiros e com membros da comissão técnica. Em reação, o clube optou por encerrar o caso internamente sem punição, para evitar prolongar as polêmicas.

O Santos mantém Neymar como titular para o confronto deste sábado na Vila Belmiro, mas o episódio reforça os sinais de cobrança que vêm se intensificando no clube.

