Torcedor flamenguista cria Street Fighter versão Flamengo após brigas; veja vídeo

Após uma série de episódios de brigas protagonizadas por membros que fazem parte do Flamengo, um torcedor do clube teve a ideia de criar uma versão em forma de paródia do jogo de videogame “Street Fighter”. O vídeo traz alguns personagens das brigas envolvendo o Rubro-negro.

O protagonista da última confusão foi o vice-presidente Marcos Braz. O dirigente brigou com um torcedor dentro de um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (19).

A paródia

O curta trazendo referências do game “Street Fighter” foi criado pelo editor de vídeos, Lima, um torcedor do clube carioca, que reside em Brasília. O vídeo em questão já atingiu mais de 400 mil visualizações na rede social “X”.

A paródia tem toda a aparência e estilo gráfico do Street Fighter, misturado com elementos do Flamengo. Enquanto ao fundo toca o hino oficial rubro-negro.

Ainda é possível escolher o "lutador" da vez. A tela relembra confusões recentes do Flamengo, como Marcos Braz x torcedor no shopping, Pablo Fernández x Pedro e Gerson x Varela.

Além dos lutadores, Lima incluiu na paródia do jogo as famosas arenas de luta. No vídeo, é possível ver o CT Ninho do Urubu, gramado do Maracanã e as arquibancadas do estádio. Logo depois, o editor homenageia Zico, maior ídolo do clube, e alfineta Marcos Braz.

Confira o vídeo: