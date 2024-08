Tite recebe alta após ser internado com problema no coração depois de jogo do Flamengo

Tite, técnico do Flamengo que estava internado desde sexta-feira (23) em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro (RJ), recebeu alta na manhã deste sábado (24). Ele havia sofrido uma arritmia cardíaca na altitude de La Paz (BOL) na quinta (22), quando o Flamengo jogou contra o Bolívar pela Libertadores 2024.

Já em casa, o treinador deve permanecer em repouso por recomendação médica durante 48 horas e, portanto, não vai estar à beira do gramado no domingo (25), quando o Flamengo enfrenta, às 20h (horário de Brasília), o RB Bragantino, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Legenda: Tite, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Bolívar Foto: AIZAR RALDES / AFP

Na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, a equipe rubro-negra tenta a reabilitação diante de sua torcida após sofrer uma goleada por 4 a 1 para o Botafogo.

Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar do time, vai comandar o treino deste sábado e vai estar à frente da equipe no jogo contra o clube de Bragança Paulista. A expectativa é que Tite retorne às atividades na segunda (26), como informado em nota pelo Flamengo.