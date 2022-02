Tinga sobre o primeiro Clássico-Rei do ano: "para nós é uma final"

Fortaleza e Ceará se enfrentam no sábado (5), às 17h45, no primeiro Clássico-Rei de 2022, válido pela 3ª rodada da 1ª Fase da Copa do Nordeste. O encontro é cercado de expectativas pela temporada cheia de desafios para ambos e o capitão tricolor, Tinga, afirmou que para o Leão, a partida é uma final.

Experiente no Fortaleza e com muitos clássicos contra o Ceará no currículo, o defensor destaca o clima na cidade e a importância do jogo.

"Sei da importância do clássico. A cidade para. A gente vai na rua, na escola, e sempre tem comentários contra, a favor. A semana para quem perde vai escutar e quando ganha o torcedor sai com a camisa feliz. Já falei para os jogadores que chegaram como o clássico é diferente, não é qualquer jogo. Mesmo sendo de uma 1ª Fase de Copa do Nordeste, é uma final para nós. Sabemos que do outro lado também vão dar o máximo, mas é fazer o nosso melhor e conquistar a vitória", analisou.

Apoio

Tinga só lamenta a restrição de público para a partida, em 30% da capacidade do Castelão, cerca de 19 mil presentes. Ainda assim ele crê em grande apoio da torcida tricolor.

"É triste o Castelão não estar completamente cheio, mas a torcida do Fortaleza já esgotou o ingresso e 15 mil é muito barulho. Eles estarão lá nos ajudando. E o torcedor pode ficar tranquilo que não faltará entrega. Sabemos da responsabilidade e estamos focados para fazer um grande jogo", disse ele.

O Fortaleza tem 6 pontos em 2 jogos e lidera o Grupo A da Copa do Nordeste com 100% de aproveitamento, ao vencer Sousa-PB por 5 a 0 e Floresta por 2 a 0, ambos no Castelão.

"Já temos 6 pontos e queremos continuar vencendo. Vamos em busca do bi-campeonato da Copa do Nordeste, o tetra cearense e grandes campanhas no Brasileiro e Libertadores. É um ano especial, os jogadores sabem da responsabilidade, seja os que ficaram e os que chegaram".

Confira a coletiva do defensor Tinga