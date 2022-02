Silvio Romero é regularizado no BID pelo Fortaleza e pode estrear no Clássico-Rei deste sábado (5)

O atacante argentino Silvio Romero, principal contratação do Fortaleza para a temporada 2022, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (3) e está apto para estrear com a camisa tricolor.

A estreia do centroavante pode acontecer neste sábado (5) no duelo contra o arquirrival Ceará, válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Com a regularização do estrangeiro, Juan Pablo Vojvoda têm todos os atletas à disposição. O único possível desfalque tricolor para a partida é o atacante Ángelo Henríquez, que realiza ransição após edema no adutor da coxa direita.