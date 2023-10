Tinga reconhece erros do Fortaleza na derrota para o Bahia e pede: 'É manter a cabeça boa'

Tinga entrou no meio do segundo tempo do jogo do Fortaleza contra o Bahia, neste sábado (21), na Arena Fonte Nova. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda foi derrotada por 2 a 0 e amargou a segunda derrota seguida no Brasileirão. O jogador avaliou a partida

"É manter a cabeça boa. Pecamos no primeiro tempo. Repetimos erros do jogo do Vasco. Tomamos o segundo gol em erro nosso. Temos muito ainda pela frente, mais rodadas do Brasileiro. Temos que descansar e recuperar bem. Trocamos praticamente os 11, é a mesma qualidade, mas tem mudanças. Temos que sair com a cabeça erguida. Muita força agora, recuperar e fazer um grande jogo terça para sair com a vitória", disse o lateral em entrevista ao Premiere.

O Leão segue em oitavo na tabela, com 42 pontos. Mas pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que tem a mesma pontuação, e encara o Bragantino neste domingo.

Antes da final da Sul-Americana, o Fortaleza entra em campo na terça-feira (24), a partir das 19h30 (de Brasília). A equipe recebe o Botafogo na Arena Castelão, em mais um jogo do Brasileirão.