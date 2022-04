Tinga exalta título do Nordeste e elenco do Fortaleza: "na história mais uma vez"

O defensor e capitão Tinga, não esteve em campo neste domingo (3), na vitória do Fortaleza por 1 a 0 diante do Sport no Castelão que valeu o título da Copa do Nordeste, mas foi muito importante ao longo da campanha vitoriosa. Ele, que ficou fora por uma edema muscular posterior em coxa, exaltou a conquista.

Assista à entrevista

"Esperamos continuar fazendo história, sempre com o pé no chão. Desde o começo do ano queríamos conquistar a Copa do Nordeste, fazer uma grande temporada. Nosso grupo é muito forte, qualificado, entra um, sai o outro. É continua nessa pegada, pois agora terão coisas maiores".

Como capitão, o defensor levantou a taça de campeão, mas dividiu o momento com os companheiros, ressaltando que todos merecem. No jogo deste domingo, o capitão leonino foi o zagueiro Titi.

"Não ia levantar a taça sozinho. O grupo todo merece levantar a taça. Tem o Titi, o Pikachu, são lideres e foram capitães ao longo da campanha e vão levantar também, Todo grupo merece levantar a taça".

Sétimo título

Tinga está próximo de 200 partidas pelo Leão e tem 7 títulos com a camisa do clube: Campeonato Brasileiro Série B 2018, Campeonato Cearense 2015, 2019, 2020 e 2021 e Copa do Nordeste 2019 e 2022.

O jogador valorizou o projeto sólido do Fortaleza, elogiando a continuidade dos trabalhos, como manutenção de elenco e treinadores.

"É a continuação do projeto. É dificil ter projeto de longo prazo no Brasil, é muita pressão. Se perde 2 ou 3 jogos ninguém presta, o técnico vai embora e no Fortaleza foi diferente. E deu certo, está dando certo e estou muito feliz em estar em mais um momento maravilhoso do Fortaleza e esperamos continuar. não parar por aqui", disse ele