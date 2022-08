Times usarão patches com mensagem antirracista na Copa do Brasil e no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai começar uma campanha de combate ao racismo no futebol brasileiro. Mensagens antirracistas serão exibidas nos jogos da Copa do Brasil, do Brasileirão e demais competições organizadas pela entidade a partir desta quarta-feira (24).

Corinthians, Flamengo, Fluminense e São Paulo vão entrar em campo com um patch nas camisas das semifinais da Copa do Brasil. A frase 'Por um futebol e uma sociedade antirracista' estará em todas as aplicações em alusão ao tema.

Além disso, as placas de publicidade também vão exibir a mesma mensagem ao longo dos jogos. Depois da Copa do Brasil, a campanha vai chegar ao Brasileirão a partir da 24ª rodada, a ser realizada no próximo fim de semana. Na Série B, o duelo entre Bahia e Vasco também vão incluir os patches nas camisas.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, deve propor punições esportivas para quem tiver comportamentos racistas durante os jogos. Isso inclui perda de pontos do time. O tema será levado para o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro.

As ações são parte da parceria feita entre o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e a própria CBF, com apoio também da Conmebol e da Fifa.

A entidade brasileira realiza o primeiro Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol. O intuito é levantar o debate antirracista, em especial no futebol brasileiro. O evento será transmitido ao vivo no site da CBF.

