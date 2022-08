Presidente da CBF vai propor perda de pontos por casos de racismo

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, vai propor que torcedores com comportamentos racistas recebam punições esportivas. Essas ações começariam a partir de 2023. O tema será levado ao Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro, formado pelos times participantes do torneio.

O presidente da CBF vai falar da proposta nesta quarta-feira (24), no primeiro Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, organizado pela entidade. O cantor Gilberto Gil é convidado de honra. Também estarão presentes Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

"O evento é um marco para o início de uma série de iniciativas que vão discutir de uma forma mais profunda o combate ao racismo e à violência no futebol. É um gesto histórico para dar um basta contra o racismo e a ignorância no futebol. Além do evento, vamos fazer uma série de ações nos estádios nesta semana para conscientizar o torcedor. Chega de discriminação", avaliou Ednaldo Rodrigues.

O Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol 2021 também será apresentado no evento. O documento será debatido por Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, e Oná Rudã, do LGBTricolor e do Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQs. O Seminário será realizado na sede da CBF e também terá a presença de representantes da Fifa.

Veja a programação do evento:

9h30 – Apresentação Musical da Camerata Jovem do Rio de Janeiro

10h – Abertura Institucional

Gilberto Gil, convidado de Honra

Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF

Alejandro Domínguez, Presidente da Conmebol

Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal

11h – Combate ao Racismo e à Discriminação

Mediador: Fabiano Machado da Rosa, advogado especialista em compliance antidiscriminatório

Marcelo Carvalho, Diretor do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, e Onã Rudá, fundador do LGBTricolor e do Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQs

Apresentação do Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol 2021.

Pavel Klymenko, Assessor de Diversidade e Anti-Discriminação da Fifa:

Melhores Práticas Internacionais de Combate à Discriminação e Promoção da Diversidade.

14h30 – Desenvolvimento da Segurança e Prevenção do Racismo e da Violência

Mediador: Luiz Claudio do Carmo, Presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas (ANATORG)

Andrey Reis, Líder de Planejamento e Operações de Segurança da Fifa:

Melhores Práticas Internacionais de Desenvolvimento e Gerenciamento da Segurança.

Stuart Dykes, CEO da SD Europe e especialista em Relacionamento com as Torcidas da Uefa, e Lena Wiberg, Líder de Desenvolvimento e Treinamento da SD Europe:

A implementação do Programa de Agentes de Relacionamento com as Torcidas na Uefa.

16h50 – Cooperação em Segurança e contra o Racismo no Futebol Sul-americano

Mediador: Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor

Alejandro Moreno, Coordenador de Segurança das Competições CONMEBOL

A Atuação da Gerência de Segurança nas competições CONMEBOL.

Rodrigo Carnevale, delegado de Polícia Federal e chefe da Interpol Brasil, e Thiago Horta Barbosa, agente da Polícia Federal e especialista do Projeto Stadia da Interpol

Cooperação Internacional em Segurança de Eventos Esportivos.

18h10 – Encerramento

Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF