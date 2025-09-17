Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Times cearenses estreiam com goleadas na Taça Brasil de Futsal

A competição nacional acontece na cidade de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 13:11)
Jogada
Legenda: A competição nacional acontece na cidade de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará
Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC | Cecilia Prutchansky / CBFS

Representantes cearenses na competição nacional, Fortaleza e São João do Jaguaribe estrearam com vitória e goleada na Taça Brasil de Futsal nesta terça-feira (16). O Tricolor do Pici venceu a equipe do Alfe/FUNEC-MS por 9 a 0, enquanto o Verdão bateu o Náutico Sangue de Boi-AM por 5 a 1. A competição acontece na cidade de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará.

O Fortaleza foi o primeiro a estrear na rodada dupla. Às 18h, no ginásio Júlio Irineu Costa, a equipe da capital cearense não tomou conhecimento do time sul-mato-grossense e aplicou uma sonora goleada por 9 a 0. Os gols do Leão foram marcados por Gugu Flores (2x), Wendel (2x), Valdin (2x), Bob, Dudu e Júlio César.

Foto Fortaleza Futsal
Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

Já a equipe da casa, o São João do Jaguaribe também venceu com facilidade o time amazonense por 5 a 1. Os gols do Verdão foram marcados por Joalison (2x), Sapinho (2x) e Gerryn. 

Foto do São João do Jaguaribe
Foto: Cecilia Prutchansky / CBFS

Os times já voltam às quadras nesta quarta-feira (17) para disputar a segunda rodada. O Fortaleza enfrenta a equipe do Vila Nova Gurupi-TO, às 18h, e logo após, às 20h, os anfitriões enfrentam o Nova Geração-DF.

Assuntos Relacionados

Jogada

Ajax x Inter de Milão pela Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Redação Há 49 minutos
Foto de Fortaleza e São João do Jaguaribe

Jogada

Times cearenses estreiam com goleadas na Taça Brasil de Futsal

A competição nacional acontece na cidade de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará

Samir de Carvalho* Há 1 hora

Jogada

Bayern de Munique x Chelsea na Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Redação Há 1 hora
Foto de Matheus Lima

Jogada

Cearense Matheus Lima fica em 10º nos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio

Promessa do atletismo brasileiro, o fortalezense atingiu a marca de 48s16, mas acabou em 5º na sua bateria

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Jogada

Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025

Ian Laurindo* 17 de Setembro de 2025
Foto de Palmeiras x River Plate na Libertadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025

Ian Laurindo* 17 de Setembro de 2025