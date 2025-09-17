Times cearenses estreiam com goleadas na Taça Brasil de Futsal

Representantes cearenses na competição nacional, Fortaleza e São João do Jaguaribe estrearam com vitória e goleada na Taça Brasil de Futsal nesta terça-feira (16). O Tricolor do Pici venceu a equipe do Alfe/FUNEC-MS por 9 a 0, enquanto o Verdão bateu o Náutico Sangue de Boi-AM por 5 a 1. A competição acontece na cidade de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará.

O Fortaleza foi o primeiro a estrear na rodada dupla. Às 18h, no ginásio Júlio Irineu Costa, a equipe da capital cearense não tomou conhecimento do time sul-mato-grossense e aplicou uma sonora goleada por 9 a 0. Os gols do Leão foram marcados por Gugu Flores (2x), Wendel (2x), Valdin (2x), Bob, Dudu e Júlio César.



Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

Já a equipe da casa, o São João do Jaguaribe também venceu com facilidade o time amazonense por 5 a 1. Os gols do Verdão foram marcados por Joalison (2x), Sapinho (2x) e Gerryn.



Foto: Cecilia Prutchansky / CBFS

Os times já voltam às quadras nesta quarta-feira (17) para disputar a segunda rodada. O Fortaleza enfrenta a equipe do Vila Nova Gurupi-TO, às 18h, e logo após, às 20h, os anfitriões enfrentam o Nova Geração-DF.