Tiago Nunes tem apenas 28% de aproveitamento no Ceará; desempenho não assegura permanência

Sob o comando de Tiago Nunes, o Ceará sofreu mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. O revés sofrido contra o Palmeiras, na última quarta-feira (20), por 2 a 1, foi o terceiro do técnico à frente do Alvinegro de Porangabuçu. Ao todo, desde a chegada do comandante, em 30 de agosto, o Vovô somou apenas uma vitória.

O resultado positivo na Série A foi conquistado contra a Chapecoense, no dia 25 de setembro, ao vencer por 1 a 0. Entretanto, de lá para cá, somou três empates e duas derrotas. Antes do duelo contra a equipe catarinense, o Ceará havia perdido para o Grêmio, por 2 a 0, e empatado sem gols com o Santos.

Evolução e desempenho

Apesar da evolução da equipe desde a chegada de Tiago Nunes, principalmente no setor ofensivo, o desempenho é preocupante. Dos 21 pontos disputados, o Ceará conquistou apenas seis, tendo um aproveitamento, sob o comando do técnico gaúcho, de apenas 28%.

Com 31 pontos, na 14ª colocação, o Alvinegro de Porangabuçu não pode mais cometer erros contra adversários diretos. Apenas três pontos separam o Ceará do Juventude-RS, adversário deste sábado (23), que trocou o comando técnico recentemente (saiu Marquinhos Santos e entrou Jair Ventura) e vive fase irregular.

Legenda: Tiago Nunes sofreu a 3ª derrota sob o comando do Ceará Sporting Club Foto: Thiago Gadelha / SVM

Se continuar com aproveitamento de apenas 28%, o Ceará somará 10 pontos nas últimas 12 partidas, chegando a 41 pontos. A pontuação não assegura a permanência na Série A, já que a média histórica de pontuação para fugir do rebaixamento é 43 pontos.

Pela frente, além da equipe gaúcha, o Ceará visitará o Bahia na próxima quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, e receberá Fluminense (31) e Cuiabá (06) na Arena Castelão.

Sequência do Ceará na Série A (cinco próximas rodadas):

23/10 (sáb) - Juventude x Ceará, no Alfredo Jaconi

27/10 (qua) - Bahia x Ceará, na Arena Fonte Nova (rodada atrasada)

31/10 (dom) - Ceará x Fluminense, na Arena Castelão

06/11 (sáb) - Ceará x Cuiabá, na Arena Castelão

10/11 (qua) - Athletico-PR x Ceará, na Arena da Baixada