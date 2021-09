Com gol de Jael, Ceará vence Chapecoense na Arena Castelão pela Série A

O Ceará venceu a Chapecoense por 1 a 0 neste sábado (25), pela 22ª rodada da Série A. Na Arena Castelão, o time cearense conseguiu o resultado com gol de pênalti de Jael, de cavadinha, e encerrou a sequência de seis jogos sem vencer no torneio.

Com o placar, o Vovô subiu para a 10ª posição, com 28 pontos. O próximo compromisso é diante do Bahia, sábado (2), às 19h, na Arena Fonte Nova/BA.

A Chape segue na lanterna, com 10. Pelo Brasileirão, no domingo (3), recebe o São Paulo na Arena Condá, em Santa Catarina, às 16h.

Primeiro tempo

O Ceará iniciou a partida com a mesma formação tática do último jogo (4-2-3-1), dessa vez com quatro atletas da base: Kelvyn, Lacerda, Geovane e Rick. Com postura agressiva, o Vovô criou mais chances, mas também cedeu espaços no início do jogo.

Legenda: Vina atuou mais centralizado no esquema do Ceará e buscou muitas finalizações Foto: Thiago Gadelha / SVM

No contra-ataque, a Chapecoense teve a primeira grande oportunidade aos 6. Anselmo Ramon recebeu na área e chutou para defesa de Richard. A bola seguiu o caminho do gol, até que Luiz Otávio fez o corte em cima da linha, salvando a equipe.

Depois do susto, o time de Tiago Nunes teve mais volume e quase marcou, duas vezes com Kelvyn: uma finalizando por cima da meta e a outra parando em Keiller. Vina, centralizado, arriscou arremates da intermediária, mas sem perigo. Assim, empate no 1º tempo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Ceará manteve a postura ofensiva e adiantou as linhas. Aos 6, em bate-rebate na área, a arbitragem marcou pênalti em Luiz Otávio para o Ceará. Na cobrança, o atacante Jael converteu com categoria, de cavadinha: 1x0.

Legenda: O atacante Rick foi titular do Ceará contra a Chapecoense Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com o placar favorável, o Vovô ficou mais compacto e buscou o contra-ataque como estratégia. Em transição rápida de Vina, o zagueiro Jordan recebeu o segundo amarelo e deixou a Chape com uma a menos. O roteiro virou ataque x defesa.

Em domínio amplo, o Vovô perdeu seguidas chances - o goleiro Keiller também acumulou inúmeras defesas. Os visitantes assustaram apenas em cabeçada na trave de Darlan, mas sem força para buscar o empate.

Ficha técnica

Ceará 1x0 Chapecoense

Competição: Série A do Brasileiro - 22ª rodada

Data: 25/09/2021

Horário: 17h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Gols: Jael aos 7´/2º T (1-0)

Cartões amarelos: Jordan (CHA), Lima (CHA), Pintado (CHA) e Moises (CHA)

Cartão vermelho: Jordan (CHA)

Escalações

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Lacerda e Bruno Pacheco (Lima); Fernando Sobral, Geovane (Marlon) e Vina (Gabriel Santos); Kelvyn, Rick (Erick) e Jael (Cléber).

Técnico: Tiago Nunes.

Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Jordan, Kadu e Busanello (Geuvânio); Moisés (Lima), Denner, Alan Santos (Ezequiel) e Bruno Silva (Perotti); Mike e Anselmo Ramon (Derlan).

Técnico: Pintado.