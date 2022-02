Tiago Nunes se diz orgulhoso da atuação do Ceará e valoriza empate

O técnico Tiago Nunes valorizou o empate em 1 a 1 do Ceará diante do Fortaleza no Castelão pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O treinador alvinegro destacou o espírito de luta da equipe no Clássico-Rei no último sábado.

"Saio muito orgulhoso do meu time hoje, mesmo que não tenhamos feito um jogo brilhante. Fomos uma equipe de luta, que representou com honra a camisa do Ceará. Mostramos espírito coletivo em dois jogos fora de casa. Mesmo com todas as intempéries que estamos passando nesse início de preparação, ainda reorganizando o nosso elenco, não nos abatemos, então tenho certeza que isso vai nos fortalecer para as próximas etapas", disse ele.

Expectativa

O treinador acredita que o Ceará está no caminho certo para realizar uma grande Copa do Nordeste. Ele citou o retrospecto favorável contra o rival Fortaleza na competição e espera mais encontros em 2022

"É uma competição muito duram no inicio do ano, ode as equipes estão se organizando. Estamos encarando cada jogo como se fosse o último, com muito esforço, luta até o final. Queremos criar uma identidade até o fim da temporada. São números que esperamos manter pelo restante da competição. Devemos voltar a nos encontrar mais pra frente, na luta por títulos e quero um grupo cada vez mais preparado para jogar este tipo de jogo".

Retornos

Por fim, Tiago Nunes espera em breve contar com jogadores como Messias, Fernando Sobral e Erick.

"Eles estãi trabalhando diariamente, se recondicionando para voltar a trabalhar com o grupo e recuperar o tempo perdido. O foco está na recuperação deles, na condição fisica deles e vamos avaliar dia a dia a situação deles. Não dá para cravar quando será o retorno deles, mas é pensar jogo a jogo".

Confira a coletiva do técnico Tiago Nunes