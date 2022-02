Ceará mantém sequência de invencibilidade contra o Fortaleza na Copa do Nordeste

Segue a escrita: o Ceará permanece sem ser derrotado pelo Fortaleza no novo formato da Copa do Nordeste. Desde 2013, quando a competição voltou a ser chancelada pela CBF e disputada todos os anos, o Alvinegro não perdeu para o Tricolor nenhuma vez sequer.

Agora, após o empate em 1 a 1, neste sábado (5), são sete jogos de invencibilidade do Alvinegro contra o maior rival no Nordestão, com duas vitórias e cinco empates. (veja abaixo)

A partida válida pela 3ª rodada do Regional foi o 2º jogo do Alvinegro no ano, que agora possui quatro pontos no Grupo B da competição. Já o Tricolor chegou aos sete pontos em três rodadas e lidera o Grupo A.

As equipes poderão voltar a se enfrentar pela competição na semifinal ou final.

Na próxima rodada, o Ceará enfrentará o Globo-RN, na próxima quarta-feira (9), às 19h30min, na Arena Castelão. O Fortaleza volta a campo no sábado (12), para encara o Náutico, às 17h45min, no Recife.

VEJA SEQUÊNCIA DE INVENCIBILIDADE DO CEARÁ

Fortaleza 1 x 1 Ceará (2022)

Ceará 0 x 0 Fortaleza (2021)

Fortaleza 0 x 1 Ceará (2020)

Fortaleza 1 x 1 Ceará (2020)

Ceará 1 x 1 Fortaleza (2019)

Fortaleza 1 x 2 Ceará (2015)

Ceará 1 x 1 Fortaleza (2015)