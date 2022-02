"Tendência é a equipe evoluir", diz João Ricardo, destaque do Ceará no Clássico

O goleiro João Ricardo foi um dos destaques do Ceará e do Clássico-Rei, realizando 5 grandes defesas. Ele salvou o Vovô três vezes no 1º tempo, em lances de Igor Torres, Pikachu e Titi, e em dois lances na etapa final, de Moisés e Depietri.

Após a excelente partida, João Ricardo se mostrou feliz com sua atuação, mas também dos companheiros. Para ele, o Ceará ainda tem muito a crescer na temporada.

"Fico feliz com a atuação, não só a minha, mas de todos os companheiros. Viemos para ganhar, mas faltou um pouco ritmo. A equipe ainda está se conhecendo e fizemos um grande jogo. A tendência é evoluir, crescer e fazer grandes jogos", disse ele, em entrevista à ESPN após a partida.

Questão física

Para o goleiro alvinegro, pesou a condição física dos jogadores do Ceará. Muitos se recuperaram de covid e fizeram a primeira partida na temporada.

"Clássico nunca é fácil e fizemos um grande jogo. Saimos de campo exaustos. Agora é descansar que quarta tem mais", finalizou ele.

O Ceará volta a jogar pela Copa do Nordeste na quarta-feira (9), contra o Globo/RN, às 19h30 no Castelão, em jogo atrasado da 1ª rodada. Com o empate no Clássico, o Vozão tem 4 pontos no Grupo B e lidera sua chave.