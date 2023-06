Thiago Galhardo compara sua chegada à de Marinho e afirma: 'Ele chega com um time consolidado'

Ainda no início desta semana, o Fortaleza anunciou a contratação do atacante Marinho como novo reforço para os próximos anos. O atleta, que chega do Flamengo com contrato até o fim de 2025, foi pauta de assunto entre torcedores, imprensa e até mesmo nos bastidores pelos lados do Pici. Em coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (23), o atacante Thiago Galhardo comentou o momento da chegada do novo companheiro e fez uma comparação, lembrando da sua própria chegada ao Tricolor em 2022.

Legenda: Galhardo, Marinho e Lucas Crispim mostram que a resenha está em dia. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

“Eu acho que a gente chega em momentos diferentes. Quando eu cheguei o Fortaleza era o último colocado, uma pressão absurda. Hoje, ele chega com um time consolidado, pentacampeão cearense, classificado às oitavas da Sul-Americana com a terceira melhor campanha geral, na primeira parte da tabela do Brasileiro, vindo de uma vitória fora de casa contra o Cruzeiro. Então, são chegadas diferentes. Mas a questão do atleta que ele é, dispensa comentários. Talvez a carreira dele seja muito maior do que a minha. Espero que ele nos ajude, que ele possa entender não só a metodologia do Vojvoda, mas sim do Fortaleza. Aqui somos uma família. Jogadores, comissão, funcionários, todos que fazem parte do dia a dia do clube”, disse.

Após a coletiva, o elenco do Fortaleza foi para o gramado do Alcides Santos para encerrar a preparação para mais um importante confronto na Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã (24), o Tricolor recebe o Atlético-MG, às 18h30, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da competição. Galhardo falou sobre a importância do duelo para as pretensões do clube na temporada e reforçou que o Leão se acostumou a brigar na parte de cima da tabela.

"O trabalho do Fortaleza é muito claro. Depois dos últimos anos, das últimas campanhas que fizemos, o Fortaleza briga para estar na primeira página da tabela sempre. Hoje, nós temos uma competição em que estamos vivos e acreditamos muito que é a Sul-Americana, mas nós nunca abandonamos o Brasileiro. Tanto que hoje disputamos 11 rodadas e temo uma pontuação maior do que tínhamos no ano passado. Ficamos felizes de estarmos olhando pra cima e sabemos que é um confronto direto. Ganhando a partida, vamos subir posições na tabela. Temos que usar o Castelão lotado a nosso favor e seguir essa linda campanha que estamos fazendo no Brasileiro. É pensar pra cima e que amanhã possamos estar em um grande ambiente de estádio lotado para fazer o nosso melhor", afirmou.

FORÇA OFENSIVA

Legenda: Grupo tricolor comemora o gol marcado por Lucero na vitória sobre o Cruzeiro. Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Para buscar vencer o Galo e seguir com uma sequência de resultados positivos, o Fortaleza conta com um arsenal ofensivo poderoso. Em 2023, a equipe do treinador Juan Pablo Vojvoda marcou 84 gols - 13 deles na Série A - e tem o segundo melhor ataque do futebol brasileiro na temporada, atrás apenas do Sport, que tem 91 gols no ano. Nestes 84 gols, apenas Brítez e Bruno Pacheco ainda não tiveram a oportunidade de balançar as redes, o que, para Thiago Galhardo, evidencia o entrosamento e a força do elenco leonino.

“Nós temos 84 gols no ano e apenas dois jogadores do elenco não fizeram gol, o Brítez e o Bruno Pacheco. E o Marinho que chegou agora e ainda não pode estrear. Nosso time tem uma rotatividade muito grande e todos têm se ajudado de alguma forma. Nessa rodagem, todo mundo tem aproveitado. Fico feliz por isso, pois eleva o nosso nível de concentração e competitividade. Sabemos que quando sai um, quando muda o ataque, sempre quem está entrando tem marcado gols. Você fazer 84 gols na temporada, ainda chegando na metade do ano agora e tendo toda uma outra pela frente, no mínimo 30 partidas ainda para se disputar, quer dizer que temos um potencial muito grande. Em 2022, nós fizemos 104 e já estamos em 84, dois jogadores apenas que não marcaram. Então, de certa forma, é parabenizar o elenco inteiro por ter esse entrosamento dentro e fora de campo e poder entender o jogo do Vojvoda”, finalizou.