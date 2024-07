Thiago Alcântara anuncia aposentadoria aos 33 anos

O meia Thiago Alcântara anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (8), aos 33 anos, através de suas redes sociais.

"Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado, futebol. E a todos que me acompanharam e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do caminho. Vejo vocês em breve", escreveu o jogador hispano-brasileiro.

Thiago nasceu na Itália, onde jogava seu pai, Mazinho, campeão do mundo pela Seleção Brasileira na Copa de 1994. É também irmão do meia Rafinha Alcântara.

Estava sem clube desde o final de junho, ao término de seu contrato com o Liverpool, que um mês antes havia anunciado que não renovaria com o jogador para a próxima temporada.

Thiago chegou a Anfield em 2020, procedente do Bayern de Munique (2013-2020). Antes disso, passou pelo Barcelona, onde estreou na primeira divisão espanhola em 2009.

Com esses grandes clubes do futebol europeu no currículo, conseguiu uma longa lista de títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões (com o Barça em 2011 e com o Bayern em 2020).

Com a seleção espanhola, fez 46 jogos desde que estreou, em 2011. Ficou de fora da Eurocopa de 2012 e da Copa do Mundo de 2014 devido a lesões, mas participou do torneio continental em 2021 e do Mundial em 2018.