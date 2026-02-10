Terceira rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

A bola vai rolar na Série A do Brasileirão 2026 nesta terça-feira (10), para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As 20 equipes voltam a campo após uma segunda rodada de muitos empates e também jogos com muitos gols marcados.

Uma partida será disputada nesta terça-feira (10), com o Flamengo visitando o Vitória. Na quarta-feira (11), os destaques são Vasco x Bahia e São Paulo x Grêmio. Na quinta-feira (12), o destaque fica para o clássico entre Fluminense e Botafogo.

JOGOS DA 3ª RODADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

QUINTA-FEIRA (10)

21h30 | Vitória x Flamengo | Sportv e Premiere

QUARTA-FEIRA (11)

19h | Mirassol x Cruzeiro | Sportv e Premiere

19h | Chapecoense x Coritiba | Premiere

20h | Atlético-MG x Remo | Premiere

21h30 | São Paulo x Grêmio | Globo, ge tv e Premiere

21h30 | Vasco x Bahia | Globo e Premiere

QUINTA-FEIRA (12)

19h | Athletico-PR x Santos | Sportv e Premiere

19h30 | Fluminense x Botafogo | Record, CazéTV e Premiere

20h | Corinthians x RB Bragantino | Premiere

21h30 | Internacional x Palmeiras | Amazon Prime Video

Após o término da segunda rodada, o RB Bragantino lidera o Brasileirão, seguido por Palmeiras, Chapecoense e Mirassol, que fecham o G-4. O Fluminense está na quinta colocação. Na zona, estão Santos, Remo, Corinthians e Cruzeiro.