Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (10) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Sportv

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Gabriel, Caíque Gonçalves, Camutanga e Zé Marcos; Nathan Mendes, Dudu, Baralhas e Ramon; Aitor, Erick e Fabri. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta; Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA