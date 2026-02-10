Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil
Vitória e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (10) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória: Gabriel, Caíque Gonçalves, Camutanga e Zé Marcos; Nathan Mendes, Dudu, Baralhas e Ramon; Aitor, Erick e Fabri. Técnico: Jair Ventura.
Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta; Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
VITÓRIA X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA
- Competição: terceira rodada da Série A do Brasileirão 2026
- Local: estádio Barradão, em Salvador (BA)
- Data: 10/02/2026 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
