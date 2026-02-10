Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:07)
Jogada
Legenda: Arrascaeta durante Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (10) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv
  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Gabriel, Caíque Gonçalves, Camutanga e Zé Marcos; Nathan Mendes, Dudu, Baralhas e Ramon; Aitor, Erick e Fabri. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta; Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: terceira rodada da Série A do Brasileirão 2026
  • Local: estádio Barradão, em Salvador (BA)
  • Data: 10/02/2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Bruno Henrique, jogador do Flamengo

Jogada

Terceira rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

Flamengo abre a rodada nesta terça (10), visitando o Vitória no Barradão

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Arrascaeta durante Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão

Jogada

Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Volante Casemiro

Jogada

West Ham x Manchester United na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Bruno Guimarães, que deve ser titular do Newcastle contra o Leicester pela Premier League

Jogada

Tottenham x Newcastle na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Estêvão

Jogada

Chelsea x Leeds na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (10)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas