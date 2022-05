Sul-Americana hoje: Ceará tenta se unir a outros 4 brasileiros classificados para as oitavas

A sexta rodada da Sul-Americana já tem os primeiros classificados para as oitavas de final: Santos, São Paulo, Internacional e Atlético-GO. Outros seis jogos serão realizados nesta quarta-feira (25). Entre os brasileiros, entram em campo Ceará e o tricolor paulista.

CEARÁ

No Grupo G, o Ceará faz jogo decisivo contra o Independiente. O Alvinegro é líder geral da competição com 15 pontos, tem 100% de aproveitamento dos jogos. O rival argentino tem apenas três pontos a menos e vai em busca da vitória.

Com maior saldo de gols, o Vovô pode vencer, empatar ou até perder por um tento de diferença, que ainda assim se classifica. A partida será no Estádio de Avellaneda, às 21h30 (de Brasília). A Verdinha e transmite o duelo a partir das 17 horas. O Diário do Nordeste fará tempo real do jogo.

NAS OITAVAS

O São Paulo já garantiu presença na fase seguinte. A equipe é líder do Grupo D com 13 pontos, cinco a mais que o Everton-CHI, segundo colocado. Com isso, a equipe entra em campo para cumprir tabela. No Morumbi, enfrenta o Ayacucho, que não tem mais chance de classificação.

O Santos empatou com o Banfield em 1 a 1, na Vila Belmiro. A equipe fez a mesma pontuação do Unión La Calera, que estava em segundo, mas se classificou por ter maior saldo de gols.

O Internacional encerrou a fase de grupos com goleada de 5 a 1 no 9 de Outubro, no Beira-Rio. A equipe gaúcha avançou com 12 pontos, como primeiro do Grupo E.

O Atlético-GO ficou no 1 a 1 com a LDU, no Estádio Casa Blanca, casa adversária. O time goianiense avançou de fase com 13 pontos e vai representar o Grupo F.

SORTEIO DA SUL-AMERICANA

O sorteio das oitavas de final para a próxima sexta-feira (27), às 13h (de Brasília).