Internacional terá Luísa Sonza como nova Consulesa

A gaúcha Luisa Sonza recebeu convite do Internacional para ser Consulesa Cultural Colorada. A cantora de 23 anos publicou em suas redes sociais o kit recebido pelo clube, contendo uma camisa personalizada, uma cuia e bomba de chimarrão.

Ah, não, Internacional! Meu time do coração mandou essa cartinha. Sou colorada roxa! Obrigada, gente”

O texto da carta foi personalizado com nomes de alguns dos sucessos da cantora:

Legenda: O Inter enviou uma carta para a cantora Foto: Divulgação / Internacional

Nos vídeos publicados pela cantora, ela se disse honrada com o convite para ser Consulesa Cultural Colorada. “Óbvio que eu aceito! Que honra!” Luísa disse ainda revelou que quer assistir a um jogo no Beira-Rio: “Me convidem para ir ao estádio num jogo, principalmente Gre-Nal!” O convite já foi formalizado pelo Clube à cantora e sua família.

Ela é gaúcha

Luísa Sonza é natural de Tuparendi-RS, município localizado a quase 500 quilômetros de Porto Alegre. Com seu talento, autenticidade e carisma, já acumula cerca de 45 milhões de seguidores somados em suas redes sociais, mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e conta com diversos sucessos emplacados ao longo de sua carreira.

Com o objetivo de homenagear colorados(as) com destaques na cultura nacional e internacional, de um modo geral, o projeto Cônsul Cultural atribui a ‘missão’ aos cônsules e consulesas de levar o nome do clube aos locais onde sua arte se fizer presente.