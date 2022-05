Pai torcedor do Ceará surpreende filho no aeroporto com passagem para ver jogo na Argentina

Se o jogo entre Independiente x Ceará, hoje, às 21h30, já é importante para toda a torcida alvinegra, para a família de Thommas Maciel será ainda mais.

Torcedor alvinegro e pai, ele resolveu surpreender o filho de forma inusitada.

Após se despedir do garoto, voltou para dar um presente (uma cachecol do Ceará), onde estava a passagem aérea para a Argentina.

>ENQUETE: Ceará ou Fortaleza? Quem vai levar a melhor nas decisões de hoje? Vote!

Confira momento da surpresa

O vídeo, postado por Thommas nas redes sociais, viralizou. "Tu também vai". Incrédulo, o jovem se emociona e abraça o pai e diz: "Mentira! É sério?".

"Marquei a viagem de última hora para a Argentina. Comprei a passagem dele, mas a gente não comentou nada, a mãe dele e eu, compramos roupas para ele, separamos a documentação, levei ele para o aeroporto dizendo que ia ter que chegar mais cedo porque era voo internacional e o resto está no vídeo. Quase deu um "piripaque", ficou que nem um pimentão vermelho! - contou o torcedor ao Globo Esporte.

Jogo importante

Ceará e Independiente (ARG) se enfrentam hoje, às 21h30, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). O time alvinegro pode até perder por 1 a 0 que se classifica.

Para a partida, o time argentino não terá o meia Cazares, que foi diagnosticado com Covid-19. Já o Ceará, pode ter retorno do atacante Vina, que viajou com a equipe.

O Diário do Nordeste e a Verdinha fazem cobertura especial do jogo, assim como da partida entre Colo-Colo e Fortaleza, que também decide vaga para a próxima fase na Libertadores.