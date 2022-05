Santos joga com dois a mais e só empata com Banfield, mas avança na Sul-Americana

Mesmo com dois jogadores a mais durante boa parte do segundo tempo, o Santos preocupou seus torcedores na Vila Belmiro, nesta terça-feira, e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Banfield, mas conseguiu avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A classificação na última rodada da primeira fase só veio por causa de um gol marcado aos 43 minutos do segundo tempo no outro jogo do Grupo C.

🐳🥳 A gente se vê nas oitavas de final, @SantosFC!



⚽🏆 O Peixe segue na busca pela #GrandeConquista e avança na CONMEBOL #Sudamericana como líder do Grupo C! pic.twitter.com/6VG4j5gAYe — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 25, 2022

Dramático



Dona de 11 pontos dentro da chave, a equipe comandada por Fabián Bustos estava sendo eliminada no saldo de gols pelo Unión La Calera, que também somou 11 e vencia a Universidad Católica do Equador por 3 a 1, mas sofreu o segundo gol nos instantes finais. Com isso, o saldo ficou empatado por 2 a 2, e os santistas se classificaram por vantagem de 7 a 6 no número de gols marcados.



A classificação muito sofrida não agradou parte dos torcedores presentes nas arquibancadas da Vila, de onde vaias intensas foram ouvidas assim que o árbitro apitou o fim do jogo.