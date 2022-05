Ceará, Santos, Fluminense, Inter e Atlético-GO brigam por vaga na Sul-Americana; veja contas

A Copa Sul-Americana de 2022 chega na última rodada da fase de grupos com vagas ainda em aberto para as oitavas de final. Dos representantes brasileiros, apenas o São Paulo está garantido no mata-mata. O único sem chance de avançar é o Cuiabá.

Assim, Ceará, Santos, Fluminense, Internacional e Atlético-GO estão vivos na briga pela classificação. Na fase de grupos, 32 clubes são divididos em oito chaves. Apenas o líder do chaveamento avança às oitavas de final.

Confira as contas dos brasileiros na Sul-Americana de 2022

Cuiabá (Grupo B)

O Dourado está na 3ª posição, com seis pontos. Como a liderança é do Racing-ARG, com 12, o Cuiabá não tem mais chance de ultrapassá-lo, restando apenas uma rodada. Por isso, está eliminado da Sul-Americana.

Na quinta-feira (26), às 19h15, no Peru, o time se despede do torneio contra o Melgar-PER, que está na 2ª posição, com nove. O River Plate-URU completa o grupo, na lanterna, com somente três somados.

Santos (Grupo C)

O Peixe é o líder da chave, com 10 pontos. A 2ª posição é do Unión La Calera-CHI, com oito. E o rival chileno segue na briga por uma vaga nas oitavas. O restante do grupo tem Universidad de Quito-COL (5) e Banfiel-ARG (4).

Na terça-feira (24), às 19h15, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Banfield. Se vencer, garante vaga. Em caso de empate, precisa torcer para o Unión La Calera não bater a Universidad de Quito por dois de diferença. Se o Peixe perder, fica sem a vaga com um triunfo simples dos chilenos.

Internacional (Grupo E)

O Colorado está na liderança, com nove pontos. A 2ª posição é do Guaireña-PAR, com a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior: 3 contra 2. Assim, a briga por uma vaga é entre Brasil x Paraguai. O restante do grupo tem 9 de Octubre-EQU (4) e o Independiente de Medelín-COL (4).

Na terça-feira (24), às 21h30, no Beira-Rio, o Inter enfrenta o 9 de Octubre. Se vencer, garante vaga se o Guairenã não conquistar um resultado positivo com uma margem de gols muito elástico. Em caso de empate, precisa torcer para o Guaireña não vencer o Independiente de Medelín no outro duelo. Se perder, a única alternativa para uma classificação seria uma derrota do time paraguaio.

Atlético-GO (Grupo F)

O Dragão é o líder da chave, com 12 pontos. A 2ª posição é da LDU-EQU, com 10. E o rival equatoriano segue na briga por uma vaga nas oitavas. O restante do grupo tem Defensa Y Justicia-ARG (4) e Antofagasta-CHI (3).

Na terça-feira (24), às 21h30, no Equador, o Atlético-GO enfrenta justamente o LDU. Se vencer ou empatar, garante vaga. No caso de derrota, a classificação é do LDU, que o ultrapassa no número de pontos: 13 x 12.

Ceará (Grupo G)

O Vovô é o líder da chave, com 15 pontos. A 2ª posição é do Independiente-ARG, com 12. E o rival argentino segue na briga por vaga nas oitavas. O restante do grupo tem La Guaira-VEN e General Caballero-PAR, ambos com um.

Na quarta-feira (25), às 21h30, na Argentina, o Ceará enfrenta justamente o Independiente. Se vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença, garante vaga. Por conta do saldo (14 x 11), o 'Rey de Copas' só avança em caso de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença.

Fluminense (Grupo H)

O time carioca está na 3ª posição, com oito pontos. O líder é o Junior Barranquilla-COL (10), seguido de perto pelo Unión Santa Fé-COL (9). A chave é completa pelo Oriente Petrolero-BOL, que perdeu todos os cinco jogos. Na rodada final, nesta quinta quinta-feira (26), às 21h30, na Bolívia, o Fluminense tem chance mínima de uma vaga, com a obrigação de vencer e contar com uma combinação de resultado. O roteiro então é golear o adversário, para tirar uma diferença de saldo de cinco gols para o atual líder, e torcer por um empate entre Barranquilla e Santa Fé. Qualquer outro cenário resulta na eliminação do time brasileiro.

QUANDO SERÁ O SORTEIO DA SUL-AMERICANA?

A Conmebol marcou o sorteio das oitavas de final para a próxima sexta-feira (27), às 13h (de Brasília).

PREMIAÇÃO DA SUL-AMERICANA EM 2022

Fase 1: US$ 225 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1,2 milhão).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 5,1 milhão).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhão).

Campeão: US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,6 milhões).

