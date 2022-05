Independiente e Ceará travam duelo dos melhores ataques da Sul-Americana; veja números e artilheiros

O confronto Independiente-ARG x Ceará nesta quarta-feira (25) colocará frente a frente os melhores ataques da Copa Sul-Americana. A equipe de Dorival Júnior lidera o quesito, com 15 gols em 5 partidas, enquanto o time de Eduardo Domínguez soma 13 bolas na rede.

Legenda: Tabela com os melhores ataques da Sul-Americana após cinco rodadas Foto: Divulgação / Sudamericana BR

O Alvinegro de Porangabuçu tem como homem-gol o atacante colombiano Mendoza. O camisa 10 é o artilheiro da equipe, com quatro gols. Pelo lado argentino, Leandro Benegas lidera com três, enquanto Alan Soñora, Domingo Blanco e Leandro Fernández somam dois cada.

No único duelo entre as equipes até o momento, vitória do Ceará por 2 a 1. Na ocasião, o artilheiro Leandro Benegas marcou contra para decretar o triunfo alvinegro.

Para a partida decisiva, Dorival Júnior terá força máxima, com o retorno do meia-atacante Vina como principal novidade. O "Rey de Copas", por sua vez, terá à disposição o volante Lucas Romero e Eduardo Domínguez pretende utilizar Leandro Fernández no setor ofensivo, ao lado de Benegas.

Jogos de Ceará e Independiente na Sul-Americana

Ceará 2 x 1 Independiente (1ª rodada)

Deportivo La Guaira 0 x 2 Ceará (2ª rodada)

Independiente 2 x 0 General Caballero (2ª rodada)

Deportivo La Guaira 0 x 2 Independiente (3ª rodada)

General Caballero 0 x 2 Ceará (3ª rodada)

General Caballero 0 x 4 Independiente (4ª rodada)

Ceará 3 x 0 Deportivo La Guaira (4ª rodada)

Ceará 6 x 0 General Caballero (5ª rodada)

Independiente 4 x 0 Deportivo La Guaira (5ª rodada)

Artilheiros de Ceará e Independiente na 'Sula'

[4] - Mendoza (Ceará)

[3] - Leandro Benegas (Independiente)

[2] - Alan Soñora (Independiente)

[2] - Cléber (Ceará)

[2] - Domingo Blanco (Independiente)

[2] - Erick (Ceará)

[2] - Leandro Fernández (Independiente)

[2] - Vina (Ceará)

[1] - Gastón Togni (Independiente)

[1] - Andrés Roa (Independiente)

[1] - Lima (Ceará)

[1] - Messias (Ceará)

[1] - Tomás Pozzo (Independiente)

[1] - Wescley (Ceará)

[1] - Zé Roberto (Ceará)