Sul-Americana 2026: Conmebol detalha grupos do segundo principal torneio do continente

A Conmebol detalhou, nesta quinta-feira (19), os grupos de mais um dos seus torneios. Em evento realizada em Luque, no Paraguai, foi a vez da Sul-Americana, considerado o segundo principal torneio promovida pela confederação.

O Brasil não leva a taça há quatro temporada. O último campeão nacional foi o Athletico Paranaense, em 2021, após vencer o RB Bragantino na decisão. Desde então, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Atlético Mineiro chegaram perto, mas ficaram com o vice-campeonato.

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Ao todo, a Copa Sul-Americana contará com sete times brasileiros: Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco. A final da competição está marcada para o dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Confira cada grupo da Sul-Americana 2026: