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Sul-Americana 2026: Conmebol detalha grupos do segundo principal torneio do continente

Brasil não conquista a competição desde o Athletico Paranaense, em 2021

Escrito por
Liuê Góis liue.gois@svm.com.br
(Atualizado às 09:41)
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Legenda: O Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia será a sede da final da Copa Sul-Americana.
Foto: Foto: MARCELO ENDELLI/POOL/AFP

A Conmebol detalhou, nesta quinta-feira (19), os grupos de mais um dos seus torneios. Em evento realizada em Luque, no Paraguai, foi a vez da Sul-Americana, considerado o segundo principal torneio promovida pela confederação.

O Brasil não leva a taça há quatro temporada. O último campeão nacional foi o Athletico Paranaense, em 2021, após vencer o RB Bragantino na decisão. Desde então, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Atlético Mineiro chegaram perto, mas ficaram com o vice-campeonato.

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Ao todo, a Copa Sul-Americana contará com sete times brasileiros:  Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco. A final da competição está marcada para o dia 21 de novembro,  no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Confira cada grupo da Sul-Americana 2026:

  • Grupo A: América de Cali-COL, Tigre-ARG, Macará-EQU e Alianza Atlético-PER
  • Grupo B: Atlético-MG, Cienciano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU
  • Grupo C: São Paulo, Millonarios-COL, Boston River-URU e O’Higgins-CHI
  • Grupo D: Santos, San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-PAR
  • Grupo E: Racing-ARG, Caracas-VEN, Independiente-BOL e Botafogo
  • Grupo F: Grêmio, Palestino-CHI, Montevideo City Torque-URU e Deportivo Riestra-ARG
  • Grupo G: Olimpia-PAR, Vasco, Audax Italiano-CHI e Barracas Central-ARG
  • Grupo H: River Plate-ARG, Bragantino, Blooming-BOL e Carabobo-VEN
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