Sul-Americana 2026: Conmebol detalha grupos do segundo principal torneio do continente
Brasil não conquista a competição desde o Athletico Paranaense, em 2021
A Conmebol detalhou, nesta quinta-feira (19), os grupos de mais um dos seus torneios. Em evento realizada em Luque, no Paraguai, foi a vez da Sul-Americana, considerado o segundo principal torneio promovida pela confederação.
O Brasil não leva a taça há quatro temporada. O último campeão nacional foi o Athletico Paranaense, em 2021, após vencer o RB Bragantino na decisão. Desde então, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Atlético Mineiro chegaram perto, mas ficaram com o vice-campeonato.
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Ao todo, a Copa Sul-Americana contará com sete times brasileiros: Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco. A final da competição está marcada para o dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
Confira cada grupo da Sul-Americana 2026:
- Grupo A: América de Cali-COL, Tigre-ARG, Macará-EQU e Alianza Atlético-PER
- Grupo B: Atlético-MG, Cienciano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU
- Grupo C: São Paulo, Millonarios-COL, Boston River-URU e O’Higgins-CHI
- Grupo D: Santos, San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-PAR
- Grupo E: Racing-ARG, Caracas-VEN, Independiente-BOL e Botafogo
- Grupo F: Grêmio, Palestino-CHI, Montevideo City Torque-URU e Deportivo Riestra-ARG
- Grupo G: Olimpia-PAR, Vasco, Audax Italiano-CHI e Barracas Central-ARG
- Grupo H: River Plate-ARG, Bragantino, Blooming-BOL e Carabobo-VEN