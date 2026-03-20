Com seis representantes brasileiros, Conmebol sorteia grupos da Libertadores
A abertura da fase de grupos terá inicio no dia 7 de abril
Na noite desta quinta-feira (19), a Conmebol sorteou os grupos da Libertadores 2026. O evento aconteceu na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e definiu o caminho das equipes rumo ao principal título do futebol sul-americano.
Atual dominante na competição, o Brasil terá seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Os clubes entram em campo com a missão de manter a hegemonia recente no torneio, após a sequência de sete conquistas nacionais.
A fase de grupos começa no dia 7 de abril e termina em 28 de maio. A grande decisão está marcada para ocorrer no dia 28 de novembro. O palco escolhido foi o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Confira cada grupo da Libertadores 2026:
- Grupo A: Flamengo, Estudiantes-ARG, Cusco-PER e Independiente Medellín-COL
- Grupo B: Nacional-URU, Universitario-PER, Coquimbo Unido-CHI e Tolima-COL
- Grupo C: Fluminense, Bolívar-BOL, Deportivo La Guaira-VEN e Independiente Rivadavia-ARG
- Grupo D: Boca Juniors-ARG, Cruzeiro, Universidad Católica-CHI e Barcelona-EQU
- Grupo E: Peñarol-URU, Corinthians, Independiente Santa Fe-COL e Platense-ARG
- Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño-PAR, Junior-COL e Sporting Cristal-PER
- Grupo G: LDU-EQU, Lanús-ARG, Always Ready-BOL e Mirassol
- Grupo H: Independiente Del Valle-EQU, Libertad-PAR, Rosario Central-ARG e Universidad Central-VEN