Com seis representantes brasileiros, Conmebol sorteia grupos da Libertadores

Na noite desta quinta-feira (19), a Conmebol sorteou os grupos da Libertadores 2026. O evento aconteceu na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e definiu o caminho das equipes rumo ao principal título do futebol sul-americano.

Atual dominante na competição, o Brasil terá seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Os clubes entram em campo com a missão de manter a hegemonia recente no torneio, após a sequência de sete conquistas nacionais.

A fase de grupos começa no dia 7 de abril e termina em 28 de maio. A grande decisão está marcada para ocorrer no dia 28 de novembro. O palco escolhido foi o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Confira cada grupo da Libertadores 2026: