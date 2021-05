Suárez marca, Atlético de Madrid vence e conquista o Espanhol após 7 anos

O Atlético de Madrid venceu o Valladolid por 2 a 1, de virada, neste sábado (22), e conquistou o título do Campeonato Espanhol. É o primeiro título do clube desde a temporada 2013/2014, também sob o comando do técnico argentino Diego Simeone. De lá para cá, o Barcelona foi campeão quatro vezes, e o Real Madrid, duas.

Assim como em 2013/2014, o jogo que decidiu o título contou com protagonismo sul-americano. Naquela ocasião, no empate em 1 a 1 com o Barça que confirmou a conquista do time de Simeone, o gol foi marcado pelo zagueiro uruguaio Diego Godín.

Herói

Neste sábado, foi a vez de outro uruguaio, Luis Suárez, balançar as redes para garantir ao Atlético a taça de LaLiga. Dispensado pelo Barça no início da temporada, o atacante de 34 anos marcou o gol da vitória do Atlético. O argentino Ángel Correa havia empatado a partida.

Com a derrota, o Valladolid, clube presidido pelo ex-atacante Ronaldo, foi rebaixado para a segunda divisão espanhola. A equipe somou apenas 31 pontos e terminou a competição na penúltima colocação

