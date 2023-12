Sporting x Porto: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta segunda-feira (18), o Sporting enfrenta a equipe do Porto em um clássico português válido pela 14ª rodada da Liga Portuguesa 2023/24. A partida acontece no Estádio José Alvalade (Lisboa), às 17h15, no horário de Brasília. O jogo se torna ainda mais atrativo, pelo momento dos times na competição. Ambos estão empatados na liderança, com 31 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN 4 e Star+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Sporting: Adan; Esgaio, Diomande, Inacio; Matheus, Morita, Hjulmand, Paulinho; Pote, Gyokeres, Edwards. Técnico: Ruben Amorim.

Provável escalação do Porto: Costa; Sanchez, Pedro, Pepe, Mendes; Jaime, Varela, Eustáquio, Pepe; Taremi, Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA | SPORTING X PORTO

Estádio: José Alvalade (Lisboa).

Data: segunda-feira, 18 de Dezembro.

Horário: 17h15 (horário de Brasília).