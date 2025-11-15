Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sport x Flamengo na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:32)
Jogada
Legenda: Arrascaeta comemora gol do Flamengo na Série A
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Sport e Flamengo se enfrentam neste sábado (15) na Série A do Brasileirão 2025, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife (PE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Amazon Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Wallace Yan; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.

SPORT X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)
  • Data: 15/11/2025 (sábado)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto do atacante Neymar, principal desfalque do Santos para enfrentar o Fortaleza

Jogada

Santos x Palmeiras na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Arrascaeta, jogador de futebol, comemorando gol do Flamengo na Série A

Jogada

Sport x Flamengo na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Neymar, atacante do Santos

Jogada

Jogos da Série A neste sábado (15) interessam ao Fortaleza; veja cenários

O Santos, rival do Leão no Z-4, enfrenta o Palmeiras em clássico paulista

Daniel Farias 15 de Novembro de 2025
Atletas da Espanha reunidos em comemoração

Jogada

Geórgia x Espanha nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada

Daniel Farias 15 de Novembro de 2025
Cavaliers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (15)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 15 de Novembro de 2025
Imagem do elenco da seleção da Espanha

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 15 de novembro de 2025

Daniel Farias 15 de Novembro de 2025