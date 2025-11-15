Sport x Flamengo na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:32)
Sport e Flamengo se enfrentam neste sábado (15) na Série A do Brasileirão 2025, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife (PE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Amazon Prime Video
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Wallace Yan; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.
SPORT X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)
- Data: 15/11/2025 (sábado)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados