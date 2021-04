Sport x Ceará: veja o que está em jogo e provável escalação

O Ceará está em alta na Copa do Nordeste após a ótima vitória diante do CSA por 2 a 0 no Castelão, na melhor atuação da equipe na temporada 2021 e que aumentou sua invencibilidade no torneio para 18 jogos.

Você pode acompanhar todos os lances do jogo em tempo real no Diário do Nordeste, além da narração da Verdinha (AM 810)

Com 10 pontos no Grupo A, o Vovô pode garantir matematicamente sua classificação para a 2ª fase hoje, com uma rodada de antecedência se vencer o Sport, às 16 horas, na Ilha do Retiro, em mais um clássico pela competição regional.

Como Ceará pode se classificar hoje?

As contas alvinegras para a vaga antecipada são simples. Basta o Vovô vencer o time pernambucano, chegar a 13 pontos e torcer para que Treze/PB (que pega o Vitória fora) e Confiança (enfrenta o Botafogo/PB fora), com 8 e 7 pontos respectivamente, não vençam. Assim, o Ceará não poderia mais sair do G4 após a última rodada, a ser disputada no dia 10.

Além da vaga antecipada, o Vozão pode assumir a liderança da sua chave. Para isso, o time precisará vencer, e torcer para que o líder CRB (11 pontos) não vença o Salgueiro fora, e o vice-líder Bahia (10 pontos) não vença o Fortaleza.

Legenda: Técnico Guto Ferreira está confiante para enfrentar mais uma vez seu ex-time, o Sport Foto: Kid Jr

Time repetido

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira deverá repetir a escalação que venceu o time alagoano, já que a atuação o agradou e não tem problemas de lesão ou suspensão após o jogo de quarta-feira.

Desfalques

De fora, estão os jogadores que já não puderam atuar contra o CSA, como os volantes Fernado Sobral, William Oliveira (ambos com Covid-19) e Fabinho (virose), além dos atacantes Jael (estiramento muscular) e Yony González (Covid-19).

A principal novidade fica no banco de reservas. O meia-atacante Lima, recém-contratado junto ao Grêmio, foi relacionado e viajou com a delegação alvinegra. Ele será opção no banco de reservas para o decorrer do jogo e poderá fazer a reestreia com a camisa do Vovô.

O volante Charles destacou a importância da partida para o Ceará.

Charles Volante do Ceará "Será mais um grande clássico pela Copa do Nordeste. Vamos em busca dos 3 pontos. Sei da dificuldade de jogar lá, mas vamos com o pensamento de fazer um grande jogo. Nós temos uma invencibilidade para defender e buscamos uma classificação"

Sport tenta joga pressionado

Legenda: O atacante Jonas Toró deve ser titular contra o Ceará na Ilha do Retiro Foto: Anderson Stevens / Sport

Com uma vitória na competição, o Leão da Ilha está ameaçado de não ir ao mata-mata da Copa do Nordeste. A equipe é vice-lanterna do Grupo A, com apenas 5 pontos e precisa vencer para manter as mínimas chances.

Dentre os relacionados, expectativa para retornos do lateral Júnior Tavares, volante Ronaldo e atacante Tréllez. A baixa confirmada é o zagueiro Thyere, expulso no clássico com o Santa Cruz.

A dúvida é Iago Maidana. O defensor teve um lesão no joelho e está sem treinar.

FICHA TÉCNICA

SPORT X CEARÁ - Copa do Nordeste

Data: 03/04

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife, Pernambuco

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Transmissão: Diário do Nordeste (tempo real), Verdinha (AM 810)

Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana (Pedrão), Adryelson, Sander; Ronaldo (Marcão Silva), Betinho, Thiago Neves; Neilton, Maxwell e Dalberto.

Ceará: Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Oliveira, Charles e Vina; Steven Mendonza, Saulo Mineiro e Cléber.