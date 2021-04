Ceará vence CSA e se torna único invicto na Copa do Nordeste

Em duelo válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o CSA por 2 a 0 e chegou aos 10 pontos na competição. Mendoza marcou o único gol da partida. Com a vitória, o alvinegro subiu para a 3ª colocação, ficando atrás de Bahia e CRB.

A equipe de Guto Ferreira volta a campo no sábado (3) contra o Sport, fora de casa, às 16h.

O jogo

Os 45 minutos iniciais foram de amplo domínio do Ceará. A equipe de Guto Ferreira pressionou o CSA, criando, assim, as melhores oportunidades da partida.

A equipe alagoana, por sua vez, sofreu com lesões ao longo da primeira etapa. No primeiro minuto, Cristovam sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído. Após isso, o goleiro Thiago Rodrigues se chocou com atacante Speed Mendoza, do Ceará, e necessitou sair de campo.

Com o sistema mexido, restou ao Ceará fazer uma partida de ataque contra defesa. E aos 18 minutos, o Vovô encontrou o caminho do gol. Oliveira tocou para Speed Mendoza, que arrancou no meio de campo e arriscou de fora da área, marcando o primeiro do Alvinegro na partida.

O controle da partida seguiu ao longo da primeira etapa, com a equipe de Guto Ferreira chegando ao ataque com frequência. Aos 44 minutos, Vina arriscou de fora da área, a bola desviou e quase surpreendeu Darley. Porém, mesmo com o domínio, o Ceará não conseguiu ampliar o marcador na Arena Castelão.

Legenda: Mendoza marcou seu primeiro gol com a camisa do Ceará Foto: Kid Jr/SVM

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou equilibrada, com o CSA melhor postado dentro de campo. Logo aos 6 minutos, Geovane lançou na cabeça de Rodolfo Filemon, que cabeceou à esquerda de Richard.

O Ceará respondeu no mesmo minuto, com Vina, após grande jogada individual de Speed Mendoza. O meio-campista do Vovô, porém, mandou para fora.

O arqueiro do CSA trabalhou bastante ao longo dos 15 minutos iniciais do 2° tempo. Aos 8, Mendoza, novamente, parou em Darley. Logo depois, Saulo Mineiro arriscou de fora da área, para grande intervenção do goleiro alagoano.

Sem conseguir concluir as oportunidades criadas em gol, o Ceará baixou suas linhas e o CSA cresceu na partida. Aos 24 minutos, Marco Túlio acertou a trave de Richard.

Com o resultado favorável, a equipe de Guto Ferreira esperou o momento para ser letal. Aos 41 minutos da 2ª etapa, Felipe Vizeu recebe bom passe de Mendoza e empurra para o fundo das redes de Darley.

Legenda: Felipe Vizeu marcou o segundo gol do Ceará na partida Foto: Kid Jr/SVM

Próximo adversário

O Ceará volta a campo neste sábado (3) contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. O duelo é válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.