Análise: Ceará mostra evolução contra CSA e amplia sequência invicta na Copa do Nordeste

O Ceará apresentou o padrão de desempenho esperado na temporada de 2021. Foram 20 minutos contra o CSA, nesta quarta-feira (31), o suficiente para abrir o placar na vitória por 2 a 0, além da manutenção da invencibilidade na Copa do Nordeste - a maior da história da competição.

No esboço do time ideal, o Vovô teve marcação alta, domínio da bola e transição. Foi objetivo e conseguiu pressionar a defesa adversária pela imposição técnica e também física, principalmente com Saulo Mineiro, Cléber e Stiven Mendoza.

É fato: o esquema 4-2-3-1, adotado desde o início do trabalho de Guto Ferreira, se consolidou na Série A. Com reforços, a equipe incorporou novas características e melhorou a organização ofensiva.

Legenda: Mendoza conseguiu gol e assistência na vitória contra o CSA Foto: Kid Júnior / SVM

Foi assim que alugou o sistema defensivo rival e, com oito atletas de linha, não sofreu. É evidente que há limitações no oponente, no entanto, as potencialidades foram neutralizadas.

O primeiro gol surgiu com Mendoza, aos 18. No lance, recebeu com liberdade no meio-campo e bateu forte, sem chance de defesa. O atleta, inclusive, foi o melhor da partida, conseguindo também uma assistência para o centroavante Felipe Vizeu completar aos 42 do 2º tempo.

Legenda: Escalação titular do Ceará no esquema 4-2-3-1 Foto: reprodução / Lineup 11

Ritmo

O Ceará soma sete partidas na temporada de 2021 e está em fase de aprimoramento físico. A expectativa é de evolução do coletivo ao longo do ano e, por isso, a oscilação em campo faz parte do processo. Vina externa o cenário: com férias tardias, ainda está longe da qualidade disponível.

Assim, a equipe diminuiu o ritmo com o placar favorável. Na verdade, desperdiçou inúmeras chances até administrar o resultado parcial. E a escolha atraiu o CSA, mesmo sem grande organização.

O panorama foi mantido no início do 2º tempo, salvo por investidas sem êxito de Saulo na ponta. Quando o gol de Vizeu surgiu, o panorama de estabilidade foi alterado apenas pela expulsão de Rick - um a menos em campo e a maior insistência dos visitantes.

Pontos individuais

Charles : teve grande exibição no retorno ao time titular. Participação da construção ofensiva e se mostrou firme na marcação até o momento o fôlego acabar.

: teve grande exibição no retorno ao time titular. Participação da construção ofensiva e se mostrou firme na marcação até o momento o fôlego acabar. Oliveira : é recém-chegado, mas cobra bastante os companheiros. Orientou os atacantes e teve atuação segura em quesitos defensivos.

: é recém-chegado, mas cobra bastante os companheiros. Orientou os atacantes e teve atuação segura em quesitos defensivos. Saulo: está mais adaptado ao sistema tático e, na força física, conseguiu resultados no 1x1. Precisa tomar melhores decisões na conclusão dos lances.

Recorde

Legenda: Felipe Vizeu fechou o placar alvinegro contra o CSA em 2 a 0 na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Com a vitória, o Ceará atingiu 18 partidas de invencibilidade na competição. Atual campeão da Copa do Nordeste, detém o recorde absoluto do torneio ao superar os feitos da campanha do Náutico em 2001, com 15 jogos sem revés.

A última derrota do Ceará foi para o próprio clube pernambucano, em abril de 2019. Na época, foi eliminado nas quartas de finais. Na atual temporada, são duas vitórias e quatro empates.