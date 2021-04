Contra o Sport, Guto deve repetir escalação do Ceará que venceu o CSA; Lima viaja e será opção

Após a vitória por 2 a 0 sobre o CSA, o Ceará volta as atenções para o próximo duelo válido pela Copa do Nordeste, que será neste sábado (3), às 16 horas, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Para o duelo, o técnico Guto Ferreira deverá repetir a escalação que venceu o time alagoano.

Na manhã desta sexta-feira (2), o Alvinegro encerrou a preparação para a importante partida e o treinador indicou que deverá mandar a campo a mesma formação do último duelo.

A atuação do Ceará no triunfo recente agradou o comandante alvinegro, que não tem nenhum novo desfalque por suspensão nem lesão. De fora, estão os jogadores que já não puderam atuar contra o CSA, como os volantes Fernado Sobral, William Oliveira (ambos com Covid-19) e Fabinho (virose), além dos atacantes Jael (estiramento muscular) e Yony González (Covid-19).

Com isso, o Ceará deve ir a campo com Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Oliveira, Charles e Vina; Speed Mendoza, Saulo Mineiro e Cléber.

Nova opção

Legenda: Meia-atacante deverá fazer reestreia com a camisa do Ceará Foto: Wilton Hoots/Ceará SC

A principal novidade fica no banco de reservas. O meia-atacante Lima, recém-contratado junto ao Grêmio, foi relacionado e viajou com a delegação alvinegra. Ele será opção no banco de reservas para o decorrer do jogo e poderá fazer a reestreia com a camisa do Vovô.

O Ceará embarcou para a capital pernambucana na tarde desta sexta-feira (2). Em caso de vitória, o Vovô pode já assegurar a classificação para a próxima fase, dependendo de outros resultados.