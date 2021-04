Guto Ferreira sobre atuação do Ceará: "Me agradou"

O Ceará vinha sendo cobrado por atuações melhores e até por vitória pelo excesso de empates na Copa do Nordeste. Mas diante do CSA, a equipe deu a resposta, fazendo sua melhor partida na temporada e vencendo por 2 a 0 no Castelão, pela 6ª rodada da competição regional. E o treinador Guto Ferreira afirmou ter ficado satisfeito com a vitória e atuação da equipe, conseguida com mais posse de bola, marcação alta e mais efetividade nas finalizações.

"Me agradou a atuação. Tivemos mais posse e mesmo com a posse a equipe foi mais efetiva. Marcamos alto e tivemos um grande volume nas finalizações. Nós tiramos os espaços do adversário ao marcamos alto e fizemos o gol. Se o primeiro tempo terminasse de 3, não seria nenhum absurdo, pelas chances que criamos. Tivemos uma queda no segundo tempo, pela temperatura, pela equipe ainda em processo de adaptação, marcação forte, mas sempre controlamos a partida. Quando começamos a trocar a equipe cresceu e fizemos o gol que nos deu tranquilidade".

Evolução

Sobre a evolução da equipe, Guto espera que seja constante e cada jogo e que a escalação utilizada dependerá do momento de cada jogador.

"Vamos buscar dia a dia esta evolução, sempre tentando aproveitar o melhor momento de cada um e valorizando a todos. Tem jogador que precisa de mais treinamento, outro que precisa de mais jogo. Vamos trabalhar para que seja uma equipe que acrescente ao estilo de jogo do ano passado, que morde o jogo todo, transita rápido, mas quando tem espaço propor o jogo".

A próxima partida do Ceará na Copa do Nordeste será no sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 16 horas. Com 10 pontos, o Vovô pode garantir matematicamente sua classificação para a 2ª Fase.

