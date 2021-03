Ceará confirma infecção por Covid-19 de Yony e Sobral; é o 6º caso no elenco na temporada 2021

Nesta quarta-feira (31), uma hora antes do duelo entre Ceará x CSA, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o Vovô atualizou o boletim médico, confirmando os testes positivos de Fernando Sobral e Yony González, informado nesta terça-feira (30) pelo Diário do Nordeste.

Com os dois atletas positivados, o Ceará soma seis casos de Covid-19 no elenco em 2021, todos no mês de março. João Ricardo, Kelvyn, Pedro Naressi e William Oliveira testaram positivo anteriormente.

Confira o boletim médico do Ceará:

Jacaré: Realizou cirurgia no joelho e já iniciou fisioterapia no CESP.

Realizou cirurgia no joelho e já iniciou fisioterapia no CESP. Jael: Com estiramento muscular no adutor da coxa esquerda. Segue em tratamento fisioterápico.

Com estiramento muscular no adutor da coxa esquerda. Segue em tratamento fisioterápico. Fernando Sobral e Yony González: com covid-19, atletas cumprem protocolo de isolamento.

com covid-19, atletas cumprem protocolo de isolamento. William Oliveira: cumpre período final de isolamento, realizará exames cardiológicos e deve voltar aos treinos até o fim da semana.

cumpre período final de isolamento, realizará exames cardiológicos e deve voltar aos treinos até o fim da semana. Fabinho: atleta tem quadro de virose comum, não relacionada à covid-19.