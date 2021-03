Fernando Sobral e Yony González testam positivo para Covid-19; Ceará aguarda contraprova

O Ceará não poderá contar com dois atletas para o duelo desta quarta-feira (31) diante do CSA, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O volante Fernando Sobral e o atacante Yony González testaram positivo para Covid-19 e aguardam o exame da contraprova. A informação foi divulgada pelo repórter da Rádio Verdes Mares, Deo Luís.

Recentemente, o zagueiro Klaus testou positivo para Covid-19 no primeiro teste, porém, após dois exames contraprova negativo, o atleta retornou aos treinamentos. O Departamento Médico do Ceará segue o protocolo recomendado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Somente no mês de março, o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Kelvyn e os volantes Pedro Naressi e William Oliveira testaram positivo para o vírus. Destes, apenas William Oliveira – positivado em testagem realizada antes do confronto diante do Botafogo-PB – integram o CESP pela doença.

Ceará e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h30, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.