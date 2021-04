Richard não crê em facilidade para o Ceará contra um Sport em má fase

Ceará e Sport se enfrentam neste sábado às 16 horas na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Trata-se de um clássico da região entre dois grandes clubes, mas chama a atenção as campanhas opostas de ambos, com o Vovô com 10 pontos em 3º do Grupo A e o Leão da Ilha em 7º com 5 pontos no Grupo B.

Por mais que o Alvinegro tenha o dobro da pontuação do rival, e esteja próximo da classificação para a 2ª Fase, o goleiro Richard, titular absoluto do gol alvinegro, não crê em facilidade diante do Sport, que possui chances reduzidas ir ao mata-mata.

"Sabemos da dificuldade de jogar lá em Recife contra o Sport. É um jogo dificil, de duas equipes da elite do futebol brasileiro. Eles vão querer vencer, mas nós também vamos"

Estratégia

O time pernambucano tem a pior defesa da competição, com 10 gols sofridos e um dos piores ataques com 4. O goleiro do Ceará afirmou que o treinador Guto Ferreira montará uma estratégia para aproveitar os pontos falhos do Sport.

"O Sport é uma equipe de Série a também, como o Ceará. O time mudou alguns jogadores e querem crescer na competição depois de vencer o clássico de lá. O Guto já nos passou e alertou algumas coisas e a nossa equipe está preparada e concentrada para fazer um grande jogo, dentro da nossa estratégia".

Confira a entrevista do goleiro Richard