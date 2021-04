Jair Ventura tem dúvidas no Sport para enfrentar Ceará; veja provável escalação

O técnico Jair Ventura tem dúvidas para escalar o Sport contra o Ceará neste sábado (3), pela Copa do Nordeste. O jogo ocorre às 16h, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada.

Com uma vitória na competição, o Leão da Ilha precisa de novo triunfo para sonhar com classificação ao mata-mata. Dentre os relacionados, expectativa para retornos do lateral Júnior Tavares, volante Ronaldo e atacante Tréllez. A baixa confirmada é o zagueiro Thyere, expulso no clássico com o Santa Cruz.

A dúvida é Iago Maidana. O defensor teve um lesão no joelho e está sem treinar. Assim, a comissão técnica estuda montar um time com três zagueiros ou manter o padrão com três atacantes. A provável escalação é: Luan Polli, Patric, Chico, Adryelson, Sander; Marcão, Ronaldo e Thiago Neves; Neílton, Jonas Toró e Mikael.

Na Copa do Nordeste, o Sport é o vice-lanterna do Grupo B com cinco pontos. O Ceará está em 3º na Chave B, com 10.