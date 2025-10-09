Diário do Nordeste
Sport perde dois titulares contra o Ceará por suspensão; veja desfalques e provável escalação

Vozão visita o time pernambucano no dia 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com,br
(Atualizado às 16:06)
Jogada
Legenda: O volante Rivera está suspenso e não enfrenta o Ceará no dia 15
Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

O Sport jogou na quarta-feira (8), em jogo atrasado da 14ª rodada e foi derrotado por 3x1 pelo Atlético/MG na Arena MRV. E na partida, dois jogadores foram advertidos com cartão amarelo e serão desfalques contra o Ceará: o zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera.

Ambos cumprirão suspensão automática contra o Vovô pela série de 3 cartões amarelos. O Vozão visita o time pernambucano no dia 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A.

O Vozão é o 10º colocado da Série A com 34 pontos e o Sport é o último, com 16.

Jogada

Atlético/MG ganha do Sport em jogo atrasado da Série A e abre distância para o Fortaleza na tabela

Duas dúvidas

Outros dois jogadores são dúvida para o confronto ao saírem contundidos contra o Galo. O meia Hyoran e o lateral-direito Aderlan. Eles serão reavaliados pelo DM do Leão da Ilha.

Aderlan saiu no decorrer do jogo para a entrada de Matheus Alexandre, e Hyoran saiu logo aos 9 minutos para a entrada de Atencio.

Provável escalação

Contra o Galo, o técnico Daniel Paulista montou um time com 3 zagueiros. Sem Ramon Menezes, titular absoluto, ele deve voltar ao 4-2-3-1 utilizado contra o Cruzeiro, no empate em 1x1 no último domingo:

Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho, 
Atencio, Romarinho e Derik Lacerda.

 

jogadores

Jogada

