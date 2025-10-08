Atlético/MG ganha do Sport em jogo atrasado da Série A e abre distância para o Fortaleza na tabela

O Atlético/MG venceu o Sport por 3x1 na Arena MRV em jogo atrasado da 14ª da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado nesta quarta-feira (8).

Os gols do Galo foram marcados por Vitor Hugo, aos 9 do 1º tempo, Guilherme Arana, aos 38, Roni aos 17 do 2º tempo. Derik Lacerda diminuiu, de pênalti, aos 33.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 32 pontos, em 26 jogos, alcançando a 14ª colocação. O time abriu 8 pontos para o Fortaleza, 18º com 24.

O Sport, próximo adversário do Ceará, no dia 15, às 20 horas na Ilha do Retiro, continua com 16 pontos, na última colocação.

Jogo atrasado

Fortaleza e Atlético ainda tem um jogo atrasado na tabela e se enfrentam. A partida, válida pela 16ª rodada, será na Arena MRV, ainda sem data. Pelo returno, os dois se enfrentam no dia 23/11, pela 35ª Rodada, no Castelão.