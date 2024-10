Sport goleia Guarani e cola no Santos na liderança da Série B; veja posição do Ceará

O Sport goleou o Guarani por 4 a 0 na noite da última quinta-feira (24), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. Com o resultado, o time pernambucano chegou aos 59 pontos e permanece na vice-liderança da competição.

Santos e Sport estão empatados com 59 pontos, com campanhas idênticas, mas com o time paulista à frente no saldo de gols (21 de Santos, contra 17 do Sport). Novorizontino, em terceiro com 57 pontos, e Mirassol, em quarto com 56 pontos, fecham o G-4.

O Ceará é o sexto colocado, a duas posições do G-4, somando 51 pontos em 33 rodadas disputadas. A distância entre o primeiro e o quinto colocado é de sete pontos. Entre Santos e Ceará, a distância é de oito pontos.

Na 34ª rodada, o Santos visita o Ituano, o Sport visita o América-MG, o Novorizontino visita o Guarani e o Mirassol recebe a Ponte Preta. O Ceará recebe o Paysandu na Arena Castelão neste sábado (26).