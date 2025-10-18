Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sob comando de Jelena Todorovic, Fortaleza BC vence o Vasco na estreia do NBB 25/26

Duelo marcou a estreia da técnica sérvia na competição

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:45)
Jogada
Legenda: Fortaleza BC vence Vasco na estreia do NBB.
Foto: João Gabriel Alves (Vasco da Gama)

Primeira mulher a comandar um time no NBB, Jelena Todorovic estreou com vitória na competição. A técnica liderou o Fortaleza BC no duelo contra o Vasco neste sábado (18), em São Januário, na primeira rodada da edição 25/26 do torneio. O time cearense superou os adversários por 88 a 78.

Em jogo disputado, o Carcalaion venceu o primeiro quarto por 17 x 19. No segundo, a tônica do equilíbrio se manteve. Os cariocas começaram melhor, mas viram o time cearense crescer e fechar o placar em 15 a 23.

No terceiro quarto, o Carcalaion abriu ampla vantagem, chegando a ficar 12 pontos a frente. A equipe carioca reagiu, e o placar ficou em 20 a 20. Na etapa final, o confronto seguiu equilibrado mas, com vantagem construída no início, o time cearense fechou o placar em 78 a 88.

A equipe cearense volta a jogar no dia 20 de outubro, segunda-feira, quando enfrenta o Botafogo. O duelo será às 20h (de Brasília) no Ginásio Oscar Zelaya.

técnica
Legenda: Jelena Todorovic, primeira mulher a comandar um time no NBB.
Foto: João Gabriel Alves (Vasco da Gama)

Veja também

teaser image
Jogada

Nova técnica do Fortaleza BC, Jelena Todorovic fala sobre montagem de elenco e disputa do NBB

teaser image
Jogada

Conheça a refugiada de guerra que treinou astro da NBA e agora comanda o Fortaleza Basquete Cearense

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Sob comando de Jelena Todorovic, Fortaleza BC vence o Vasco na estreia do NBB 25/26

Duelo marcou a estreia da técnica sérvia na competição

Crisneive Silveira Há 1 hora
Vitor Belfort aparece com o rosto inchado

Jogada

Vitor Belfort aparece com rosto inchado, mas explica: 'implante capilar'

A lenda do MMA publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (18)

Redação 18 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Fortaleza vence Ferroviário e conquista bicampeonato do Cearense Sub-20

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira 18 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Sem Arthur Cabral e Savarino, Botafogo divulga relacionados contra o Ceará

Equipes se enfrentam neste domingo (19)

Crisneive Silveira 18 de Outubro de 2025
Ramon Dino em prévias do concurso Mr. Olympia, maior campeonato de fisiculturismo do mundo

Jogada

Ramon Dino leva multidão ao Mr. Olympia Brasil após título inédito em 2025

Fisiculturista discursou para o público

Redação 18 de Outubro de 2025
Mascotes de Ceará e Fortaleza juntos

Jogada

Ceará parabeniza o Fortaleza pelo aniversário de 107 anos; veja publicação

O dia tem sido de homenagens ao Fortaleza, que neste 18 de outubro completa 107 anos

Daniel Farias 18 de Outubro de 2025