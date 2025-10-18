Sob comando de Jelena Todorovic, Fortaleza BC vence o Vasco na estreia do NBB 25/26
Duelo marcou a estreia da técnica sérvia na competição
Primeira mulher a comandar um time no NBB, Jelena Todorovic estreou com vitória na competição. A técnica liderou o Fortaleza BC no duelo contra o Vasco neste sábado (18), em São Januário, na primeira rodada da edição 25/26 do torneio. O time cearense superou os adversários por 88 a 78.
Em jogo disputado, o Carcalaion venceu o primeiro quarto por 17 x 19. No segundo, a tônica do equilíbrio se manteve. Os cariocas começaram melhor, mas viram o time cearense crescer e fechar o placar em 15 a 23.
No terceiro quarto, o Carcalaion abriu ampla vantagem, chegando a ficar 12 pontos a frente. A equipe carioca reagiu, e o placar ficou em 20 a 20. Na etapa final, o confronto seguiu equilibrado mas, com vantagem construída no início, o time cearense fechou o placar em 78 a 88.
A equipe cearense volta a jogar no dia 20 de outubro, segunda-feira, quando enfrenta o Botafogo. O duelo será às 20h (de Brasília) no Ginásio Oscar Zelaya.
