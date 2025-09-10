Nova técnica do Fortaleza BC, Jelena Todorovic fala sobre montagem de elenco e disputa do NBB

Jelena Todorovic foi apresentada nesta quarta-feira (10). A profissional vai liderar o Fortaleza BC em mais uma temporada. Reformulado, o grupo de atletas também foi apresentado. A técnica teve participação direta na contratação dos atletas. Ela fala sobre o novo desafio da carreira, da montagem do elenco e da responsabilidade de ser a primeira mulher a comandar um time masculino no NBB.

“Eu venho da Sérvia. A gente realmente gosta de pressão lá. Acredito que se você está num esporte, é isso que você vai receber. Cada um dos homens aqui tem que performar, isso é algo sob pressão. Isso é um privilégio para cada um deles aqui. A gente é muito sortudo de acordar todo dia e fazer o que ama de verdade. Então, estou realmente esperando essa pressão e quero jogar com esses outros grandes clubes do Brasil”, afirmou a treinadora que tem se dedicado a estudar Português para falar fluentemente no próximo ano.

“Uma coisa que eu queria deixar clara para vocês é que conseguimos juntar atletas de todas as partes do mundo para jogar conosco. E fico orgulhosa de promover isso para o time. Esse é o quarto continente que eu tive a oportunidade de morar e trabalhar. Estamos muito orgulhosos de começar essa temporada com vocês. Nosso principal papel aqui é inspirar os novos jogadores, novos atletas a virem para a arena. Venham nos apoiar e venham fazer história junto com a gente”, completou a técnica.

A nova técnica acumula passagens por diversos clubes e seleções. Ela chega para substituir Flávio Espiga, que comandou o grupo por três anos. Jelena ressalta a responsabilidade de ser a primeira mulher a comandar um time do NBB.

“Não levo de uma forma leve. Levo de uma forma muito séria, na verdade. Não acredito que exista isso que é trabalho de homem ou trabalho de mulher. O que eu acho, na verdade, é que há o trabalho certo para a pessoa mais capacitada. Então, fico muito orgulhosa e levo isso muito a sério, para poder representar aqui as mulheres estando aqui neste cargo. E acredito que, na verdade, você ganha autoridade não impondo coisas, mas com respeito. E é por isso que eu entendo que isso é a melhor forma de trabalhar junto com a equipe e a gente vai provar isso ao longo da temporada”, afirmou a Jelena.

TEMPORADA

Ao todo, 13 atletas integram o Fortaleza BC nesta temporada. Presidente do Carcalaion, Thales Braga falou sobre a formação do elenco e relembrou a história do time na capital cearense.

"A gente tem um time muito internacional para essa temporada. Estamos muito empolgados, muito felizes em viver esse momento. É o 13º ano consecutivo do Fortaleza BC. Para quem não sabe, é o clube mais longevo do NBB dentre os não fundadores. A gente se orgulha muito de carregar esse título de representantes do Nordeste, junto com a Unifacisa (PB)", afirmou Thales Braga, presidente do Fortaleza BC.

Dr. Rolim, presidente do Fortaleza Esporte Clube (FEC), também participou do momento e comentou sobre a chegada da nova atleta.

“Para o Fortaleza, é um tremendo orgulho ter uma mulher comandando o basquete. É uma coisa inédita no basquete brasileiro. Sabemos que será um trabalho árduo, mas confiamos muito e sabemos que será um trabalho seguro, que trará títulos ao Fortaleza. A gente confia demais no trabalho da Jelena e da equipe dela", afirmou o presidente do Tricolor.

Durante a temporada, a equipe vai revezar os jogos entre o Ginásio da Unifor e o Centro de Formação Olímpica (CFO). O time entra em quadra ainda este mês, para participar do Torneio Início. A competição amistosa, organizada pela Liga Nacional, terá a participação de quase todos os clubes do NBB, menos os paulistas, que estarão na disputa do estadual. O torneio será em Brasília entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro. O Fortaleza BC fará quatro jogos fora de casa nas primeiras rodadas do NBB. A estreia em casa será no dia 20 de novembro, contra o Corinthians.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: