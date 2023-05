Ceará segue invicto como visitante na Série B sob comando de Barroca

O Ceará de Eduardo Barroca marcou nove gols nas seis rodadas sob comando do técnico na Série B do Brasileirão. Diante do Londrina, na noite desta quarta-feira (24), no Estádio do Café, o time emendou três vitórias seguidas no torneio nacional de 2023, além de não ter perdido como visitante sob o comando do treinador carioca.

Sob comando de Barroca, o alvinegro conquistou quatro vitórias, sendo 3 fora e 1 em casa. A equipe também tem uma derrota como mandante e um empate nos domínios adversários. Nessas duas partidas, contra o Vitória e a Ponte Preta, respetivamente, o Alvinegro não marcou nenhum tento.

O Ceará balançou as redes adversárias sete vezes fora de casa. Como mandante, o time marcou apenas duas vezes e também sofreu dois gols. O atacante Erick é o artilheiro da equipe neste início de torneio. Ao todo, são três gols marcados. Já Vitor Gabriel e Nicolas fizeram duas vezes cada. Willian Maranhão e Jean Carlos têm um cada.

Técnico anterior, Gustavo Morínigo comandou a equipe em apenas duas rodadas do torneio nacional. O time foi derrotado pelo Ituano, na estreia, no Estádio Novelli Júnior, e pelo Guarani, no Presidente Vargas. Ao todo, o Ceará tem quatro vitórias, um empate e três derrotas na Série B. A equipe está em nono na tabela, com 13 pontos.

O Alvinegro volta a campo neste domingo (28), quando enfrenta o Novorizontino, na Arena Castelão. O duelo, válido pela nona rodada, será às 15h30 (de Brasília).

BARROCA NO CEARÁ - SÉRIE B