Sérgio Papellin diz que Athletico/PR ainda busca contratar Lucas Sasha

O ex-executivo de futebol do Fortaleza e que já foi anunciado pelo Vitória/BA, foi entrevistado no programa Jogada 3º Tempo, da Verdinha

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:39)
Jogada
Legenda: Lucas Sasha tem sido alvo do Athletico/PR
Foto: KID JUNIOR / SVM

Sérgio Papellin, ex-executivo de futebol do Fortaleza e que já foi anunciado pelo Vitória/BA, foi entrevistado no programa Jogada 3º Tempo, da Verdinha nesta segunda-feira (5). Além de explicar a saída do Tricolor do Pici, também falou de outros temas, como jogadores específicos, como Lucas Sasha.

Ele declarou que o Athletico/PR ainda busca contratar o jogador. O time paranaense tentou a contratação ainda em 2025, quando disputava a Série B do Brasileiro. O Furacão jogará a Série A em 2026.

"O Athletico continua querendo levar o Lucas Sasha. Mas o Fortaleza só vai liberar se receber alguma coisa que seja interessante para o clube. Não vai liberar por liberar".

Papellin afirmou também que o clube precisa reduzir a folha salarial para um ano de Série B.

"Mas mesmo assim tem muito jogador para sair para diminuir esse custo. Se for começar o campeonato com orçamento que o Fortalea teria para começar a Serie B, eu diria que era praticamente garantido o Fortaleza voltar para a Serie A do ano que vem. Agora, começar uma equipe com uma folha de 12 milhoes para diminuir sete milhoes, é muito dificil.

Sobre Brítez

Sobre o zagueiro Brítez, Papellin afirmou que o jogador nem quis ouvir propostas para deixar o Leão.

"Quando o Fortaleza estava para cair, o Britez comunicou que ja tinha avisado ao empresário que não trouxesse nenhuma proposta para ele, que ele não tinha tinha intenção nenhuma em sair se o Fortaleza fosse rebaixado. Só sairia, um dia, se o Fortaleza voltasse para a Serie A. É um cara que ajuda demais".

