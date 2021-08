"Senti uma felicidade enorme", diz Lionel Messi ao ser apresentado no Paris Saint-Germain

O argentino Lionel Messi foi apresentado oficialmente como o novo reforço do Paris Saint-Germain em cerimônia no estádio Parc des Princes, na manhã desta quarta-feira (11). Em primeira declaração à imprensa como jogador do clube francês, o camisa 30 afirmou estar sentindo uma "felicidade enorme" com a mudança.

O presidente do time, Nasser Al-Khelaifi, deu as boas-vindas ao jogador, reforçando que a contratação de Messi é um dia "histórico" para o futebol.

"Estou muito feliz por apresentar Messi como jogador do PSG. É um dia muito feliz, histórico para o clube e o futebol. Um momento fantástico para nós. Todos conhecem Leo, único jogador que conquistou seis vezes a Bola de Ouro. Ele torna o futebol mágico, e agora está conosco", afirmou o dirigente.

Depois de ser apresentado, o argentino agradeceu a mensagem do dirigente, ponderou que a mudança de clube é "difícil", mas demonstrou ansiedade para o início dos treinos na casa.

"Quero agradecer essas palavras do presidente do clube e dizer que estou muitíssimo feliz. Todos conhecem minha história, saí do Barcelona dias atrás. Foram muitos anos, e a mudança é difícil, depois de tanto tempo, tanta entrega. Mas quando cheguei em Paris, senti uma felicidade enorme. Quero começar a treinar, que essa apresentação toda passe logo. Estou muito feliz. A vontade de treinar é enorme, de me juntar a meus companheiros", declarou o jogador após ser apresentado pelo presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi.

