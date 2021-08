PSG oficializa contratação de Lionel Messi; atacante argentino vestirá camisa 30

O Paris Saint-Germain (PSG) anunciou oficialmente, na tarde desta terça-feira (10), a contratação do argentino Lionel Messi. O contrato é válido por duas temporadas com possibilidade de extensão por mais um ano.

O atacante, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo, vestirá a camisa 30 da equipe francesa. O número marcou o início de Lionel Messi no seu ex-clube Barcelona.

Em entrevista ao site oficial do Paris Saint-Germain, Lionel Messi revelou ansiedade para estrear com a camisa parisiense e desejo de construir história com os franceses.

Lionel Messi Atacante do PSG "Estou decidido a construir, ao lado deles, algo grande para o clube e para os torcedores. Mal posso esperar para pisar no gramado do Parc des Princes.

Chegada em Paris

Lionel Messi chegou à Paris nesta terça-feira (10) para realizar exames físicos e assinar com o PSG. Em sua primeira aparição em solo francês, o atacante argentino vestiu a camisa: "Ici c'est paris" (Aqui é Paris).

Nas redes sociais, o brasileiro Neymar Jr. celebrou a vinda do craque argentino. "Juntos novamente".

Legenda: Neymar comemora chegada de Messi Foto: Instagram

Saída do Barcelona

Ídolo do Barcelona, o atacante argentino Lionel Messi encerrou seu ciclo na equipe catalã na última quinta-feira (5), após 21 anos. Pelo clube, Messi disputou 778 partidas, marcando 672 gols e anotou 268 assistências, além de conquistar 35 títulos e 78 prêmio individuais.