Sem Fernando Miguel e Matheus Araújo, Ceará embarca para duelo contra o Cruzeiro; veja relacionados

O Ceará embarcou, no Aeroporto Pinto Martins, para o duelo contra o Cruzeiro no início da tarde deste sábado (26). O técnico Léo Condé relacionou 23 atletas para o confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No grupo, não estavam o goleiro Fernando Miguel e o meia Matheus Araújo.

VEJA RELACIONADOS:

Goleiros - Bruno Ferreira e Richard

Laterais - Rafael Ramos, Fabiano, Matheus Bahia e Nicolas

Zagueiros - Willian Machado, Marlon, Éder e Marcos Victor

Meias - Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Lucas Lima e Richardson, Rômulo e Mugni

Atacantes - Galeano, Pedro Henrique, Fernandinho, Aylon, Bruno Tubarão e Pedro Raul

O Ceará é o 13º na tabela com 18 pontos somados, já o Cruzeiro é líder da competição com 34. As equipes se enfrentam neste domingo (27), a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão.