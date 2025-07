Arthur Cabral celebra 10 anos do 1º gol como profissional no Ceará e cita carinho da torcida

Arthur Cabral, recém-contratado pelo Botafogo, celebrou os dez anos do primeiro gol como profissional. O jogador, formado na base do Ceará, se profissionalizou no clube cearense em 2015. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o atacante relembrou o momento e do carinho recebido pela torcida do Vovô.

"Tudo começou ali. No chão da minha cidade, com o apoio do meu pai e a vontade de fazer história. Ninguém me prometeu nada, mas eu já jogava como se tivesse tudo para conquistar.

O primeiro gol como profissional não foi sorte, não foi acaso. Foi o primeiro passo de quem nunca pensou em parar. Vieram os gols, vieram os momentos grandes. No Ceará, a voz da arquibancada me chamou de rei. E eu segui fazendo o que sempre fiz.

Depois, vieram outros escudos, outras camisas, outros ritmos. Joguei com gente grande e cresci com o jogo. Hoje, são dez anos daquele primeiro chute. São dez anos daquele primeiro chute. A mesma fome, mais confiança, e muita coisa ainda para entregar. Enquanto eu estiver em campo, vai ter jogo", escreveu.

O atacante marcou o primeiro gol como profissional aos 18 anos, na terceira rodada da Copa do Brasil. O centroavante entrou aos 91 minutos da partida para substituir Siloé.

Ele balançou as redes do Tupi-MG três minutos depois. Com o gol, o Vovô venceu a equipe mineira no Arrudão por 2 a 1 no dia 22 de julho de 2015. Antes, Roger Gaúcho havia balançado as redes. Com o Alvinegro, Arthur conquistou o Bicampeonato Cearense (2017 e 2018).

Em 2025, o atleta de 27 anos foi anunciado pelo Botafogo como novo reforço há pouco mais de um mês, com contrato até o fim de 2028. O camisa 98 também passou por Palmeiras, Basel (SUI), Fiorentina (ITA) e Benfica (POR).

VEJA O VÍDEO: